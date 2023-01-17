Коновалов Прохор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1903 ст.
Дочь: Коновалова Клавдия Прохоровна
Мать ребёнка: Коновалова Екатерина Даниловна
Запись о рождении и крещении сделана в селе Кача Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1903 ст.
Кузькино, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Крестьянин села Кузькино Матвеевской волости Бугурусланского уезда Самарской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно