Цепелева Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепелева Евдокия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1907 ст.

Сын: Цепелев Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Цепелев Алексей Харитонович

Борки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Крещен 27.09.1907 г. Крестный того же починка Александр Кириллов Перевалов
Смерть
Неизвестно
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