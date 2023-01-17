Цепелева Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1907 ст.
Сын: Цепелев Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Цепелев Алексей Харитонович
Борки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Крещен 27.09.1907 г. Крестный того же починка Александр Кириллов Перевалов
Смерть
Неизвестно