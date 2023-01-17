Малинина Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинина Прасковья Андреевна

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Место рождения

Саметь, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

10.11.1904

Дата смерти

07.04.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Саметь, Костромской муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1904 по 1983
Саметь, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
07.04.1983
Саметь, Костромской муниципальный район, Костромская область
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