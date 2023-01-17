Малинина Прасковья Андреевна
Место рождения
Дата рождения10.11.1904
Дата смерти07.04.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1904 по 1983
Смерть
07.04.1983