Цветков Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.05.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1952
Сын: Цветков Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Косарева Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цветков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Косарева Евдокия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1976
Торжок, город Торжок, Тверская область