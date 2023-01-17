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Цветков Александр Дмитриевич

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Место рождения

Большая Киселенка, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.05.1976

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Киселенка, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.06.1952

Сын: Цветков Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Косарева Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цветков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Косарева Евдокия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косарева Евдокия Семеновна

Смерть
?.05.1976
Торжок, город Торжок, Тверская область
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