Данильянцев Роман Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данильянцев Роман Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

еб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.2001

Отец: не указан

Мать: Данильянцева-Сафиулина Лилия Рапхатовна

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