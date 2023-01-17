Рахманинов Сергей Васильевич
Место рожденияСеменово, Старорусский р-н, Новгородская обл.
Дата рождения20.03.1873
Дата смерти28.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Семеново, Старорусский р-н, Новгородская обл.
Место жительства
С 1882 по 1885
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1885
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.03.1943
Беверли-Хиллз, США