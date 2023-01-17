Рахманинов Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахманинов Сергей Васильевич

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Место рождения

Семеново, Старорусский р-н, Новгородская обл.

Дата рождения

20.03.1873

Дата смерти

28.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
20.03.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Семеново, Старорусский р-н, Новгородская обл.
Место жительства
С 1882 по 1885
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1885
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.03.1943
Беверли-Хиллз, США
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