Унагаев Калистрат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Унагаев Калистрат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Унагаев Александр

Мать: Унагаев ?

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Аносова Аграфена

Мать ребёнка: Унагаева Фёкла

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Жаркая Татьяна

Мать ребёнка: Унагаева Фёкла

Рождение ребёнка
1921

Сын: Унагаев Федосей

Мать ребёнка: Унагаева Фёкла

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, Шарагольский с/с, с. Хутор
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Унагаева Фёкла

Рождение ребёнка
1926

Сын: Унагаев Александр

Мать ребёнка: Унагаева Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Унагаева Фёкла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Унагаева Фёкла

Смерть
Неизвестно
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