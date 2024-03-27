Унагаев Калистрат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Унагаев Александр
Мать: Унагаев ?
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Аносова Аграфена
Мать ребёнка: Унагаева Фёкла
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Жаркая Татьяна
Мать ребёнка: Унагаева Фёкла
Рождение ребёнка
1921
Сын: Унагаев Федосей
Мать ребёнка: Унагаева Фёкла
Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, Шарагольский с/с, с. Хутор
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Унагаева Фёкла
Рождение ребёнка
1926
Сын: Унагаев Александр
Мать ребёнка: Унагаева Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Унагаева Фёкла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Унагаева Фёкла
Смерть
Неизвестно