Михайловский Василий Яковлевич 12.04.1908 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Михайловский Василий Яковлевич

Автор
ВГ
Голуб В.

мужской, родился 12.04.1908 ст.

умер Неизвестно

Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1908 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
25.09.1944

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
1946

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Г. Горький, Сормовский район, Горьковская область

Смерть
Неизвестно

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