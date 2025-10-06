Михайловский Василий Яковлевич
мужской, родился 12.04.1908 ст.
умер Неизвестно
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1908 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.09.1944
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
1946
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Г. Горький, Сормовский район, Горьковская область
Смерть
Неизвестно