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Курлыкин Алексей Сергеевич
Курлыкин Алексей Сергеевич
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Место рождения
Белово
, Беловский, Кемеровская область
Дата рождения
02.04.1999
Пол
Мужской
Отец
Курлыкин Сергей Алексеевич
1957 г.р.
Мать
Горьева (Красулина) Надежда Валерьевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1999
Отец:
Курлыкин Сергей Алексеевич
Мать:
Горьева Надежда Валерьевна
Белово
, Беловский, Кемеровская область
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