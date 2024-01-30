Федина (Евсеева) Александра Михайловна
Место рожденияБулатово (Козельский р-н)
Дата рождения25.04.1911
Дата смерти07.05.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1911
Отец: Евсеев Михаил
Мать: Евсеева Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федин Иван Борисович
Отец ребёнка: Федин Борис Степанович
Рождение ребёнка
26.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федин Борис Степанович
Рождение ребёнка
28.02.1943
Дочь: Маркушина (Федина) Мария Борисовна
Отец ребёнка: Федин Борис Степанович
Рождение ребёнка
16.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федин Борис Степанович
Рождение ребёнка
20.09.1949
Отец ребёнка: Федин Борис Степанович
Рождение ребёнка
19.09.1951
Отец ребёнка: Федин Борис Степанович
Смерть
07.05.1988