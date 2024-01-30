Федина (Евсеева) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федина (Евсеева) Александра Михайловна

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Место рождения

Булатово (Козельский р-н)

Дата рождения

25.04.1911

Дата смерти

07.05.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1943 г.р.
Скрыто настройками приватности
1949 г.р.
1951 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1911

Отец: Евсеев Михаил

Мать: Евсеева Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федин Иван Борисович

Отец ребёнка: Федин Борис Степанович

Рождение ребёнка
26.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федин Борис Степанович

Рождение ребёнка
28.02.1943

Дочь: Маркушина (Федина) Мария Борисовна

Отец ребёнка: Федин Борис Степанович

Рождение ребёнка
16.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федин Борис Степанович

Рождение ребёнка
20.09.1949

Сын: Федин Сергей Борисович

Отец ребёнка: Федин Борис Степанович

Рождение ребёнка
19.09.1951

Сын: Федин Валерий Борисович

Отец ребёнка: Федин Борис Степанович

Смерть
07.05.1988

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