Илюшина Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюшина Прасковья Васильевна

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Место рождения

Москва или Верхние Котлы

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

1879 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1823 по 1825 г.р.

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва или Верхние Котлы
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Илюшин Василий Петрович

Отец ребёнка: Илюшин Петр Алексеевич

Москва или Верхние Котлы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюшин Николай Петрович

Отец ребёнка: Илюшин Петр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илюшин Петр Алексеевич

Смерть
1879 ст.
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