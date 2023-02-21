Илюшина Прасковья Васильевна
Место рожденияМосква или Верхние Котлы
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти1879 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва или Верхние Котлы
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Илюшин Петр Алексеевич
Москва или Верхние Котлы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Илюшин Петр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1879 ст.