Самойлов Валерий Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Валерий Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самойлов Кондратий Прокопьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова Эльвира Валерьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Вячеслав Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Николай Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Геннадий Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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