Самойлов Валерий Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самойлов Кондратий Прокопьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлова Эльвира Валерьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Вячеслав Валерьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Николай Валерьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Геннадий Валерьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно