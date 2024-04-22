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Тищенко Василий Иванович

Место рождения

Ильинка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Тищенко Иван

Мать: не указана

Ильинка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Военная служба
30.07.1916
д. Тростянец
Ранение / контузия https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12741633/ Рядовой, 139-й пехотный Моршанский полк РГВА Ф. 16196, Оп. 1, д. 154081
Рождение ребёнка
28.01.1928

Сын: Тищенко Александр

Мать ребёнка: Тищенко Акулина Игнатовна

Ильинка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тищенко Акулина Игнатовна

Смерть
1942
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