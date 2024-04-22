Тищенко Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Тищенко Иван
Военная служба
30.07.1916
д. Тростянец
Ранение / контузия https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12741633/ Рядовой, 139-й пехотный Моршанский полк РГВА Ф. 16196, Оп. 1, д. 154081
Рождение ребёнка
28.01.1928
Сын: Тищенко Александр
Мать ребёнка: Тищенко Акулина Игнатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942