Казьмин Павел Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Казьмина Пелагея Яковлевна
Батальщиковский, Верхнедонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Коновалова Акулина Павловна
Мать ребёнка: Казьмина Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Казьмина Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Казьмина Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Павловна
Мать ребёнка: Казьмина Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гарпеша Павловна
Мать ребёнка: Казьмина Пелагея Яковлевна
Смерть
Неизвестно