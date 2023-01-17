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Казьмин Павел Евсеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Казьмин Никанор Павлович

Мать ребёнка: Казьмина Пелагея Яковлевна

Батальщиковский, Верхнедонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Коновалова Акулина Павловна

Мать ребёнка: Казьмина Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казьмин Иван Павлович

Мать ребёнка: Казьмина Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казьмин Егор Павлович

Мать ребёнка: Казьмина Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Павловна

Мать ребёнка: Казьмина Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гарпеша Павловна

Мать ребёнка: Казьмина Пелагея Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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