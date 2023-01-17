Котов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотов Алексей Васильевич

Котов Алексей Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котов Василий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.11.1907

Сын: Котов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Котова Матрона Тимофеевна

Ханево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Матрона Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close