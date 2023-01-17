Котов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Котов Василий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.11.1907
Мать ребёнка: Котова Матрона Тимофеевна
Ханево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно