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Рычков Федор Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рычков Кондрат Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заяц Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Россия, Свердловская обл, Качканар, 23-36
Братья: Анатолий 1927 г.р. в Качканаре (трое детей: Две дочери и сын)и Валентин 1929 г.р.-Свердловске (двое детей: сын и дочь). У Зинаиды два сына: Станислав и Сергей
Смерть
1959
Россия, Свердловская область
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