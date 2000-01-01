Рычков Федор Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1959
ПолМужской
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рычков Кондрат Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заяц Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Россия, Свердловская обл, Качканар, 23-36
Братья: Анатолий 1927 г.р. в Качканаре (трое детей: Две дочери и сын)и Валентин 1929 г.р.-Свердловске (двое детей: сын и дочь). У Зинаиды два сына: Станислав и Сергей
Смерть
1959
Россия, Свердловская область