Чечулин Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чечулин Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Чечулина Апполинария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чечулин Николай Александрович
Мать ребёнка: Чечулина Апполинария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Александровна
Мать ребёнка: Чечулина Апполинария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980
Маурино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
кладбище