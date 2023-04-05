Чечулин Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечулин Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чечулин Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Чечулина Апполинария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чечулин Николай Александрович

Мать ребёнка: Чечулина Апполинария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Александровна

Мать ребёнка: Чечулина Апполинария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чечулина Апполинария Александровна

Смерть
1980
Маурино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
кладбище
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