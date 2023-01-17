Аникушин Михаил Константинович
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смерти1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1997
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния