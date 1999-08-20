Портной (Протной) Ольга Абрамовна
Место рожденияРоссия, Пензенская область, г. Пенза
Дата рождения18.06.1928
Дата смерти20.08.1999
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1928
Отец: Портной Абрам Исакович
Россия, Пензенская область, г. Пенза
Рождение ребёнка
25.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Альперт Борис Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Альперт Борис Абрамович
Смерть
20.08.1999
Похороны
Неизвестно