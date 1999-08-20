Портной (Протной) Ольга Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портной (Протной) Ольга Абрамовна

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Место рождения

Россия, Пензенская область, г. Пенза

Дата рождения

18.06.1928

Дата смерти

20.08.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1928

Отец: Портной Абрам Исакович

Мать: не указана

Россия, Пензенская область, г. Пенза
Рождение ребёнка
25.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Альперт Борис Абрамович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Альперт Борис Абрамович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
20.08.1999
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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