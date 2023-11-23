Рыкунова (Смирнова) Ольга Петровна
Место рожденияЯрославская губерния
Дата рождения08.07.1842
Дата смертиОколо 1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1842
Бракосочетание
11.09.1860
Супруг(-а): Ольга Петрова Рыкунова (Смирнова)
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Рыкунов Алексей Платонович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Рыкунов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Рыкунов Алексей Платонович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Рыкунова) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Рыкунов Алексей Платонович
Смерть
Около 1920