Рыкунова (Смирнова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкунова (Смирнова) Ольга Петровна

Место рождения

Ярославская губерния

Дата рождения

08.07.1842

Дата смерти

Около 1920

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1842

Отец: Смирнов Петр Андреев

Мать: Смирнова (Голикова) Александра Павлова

Бракосочетание
11.09.1860

Муж: Рыкунов Алексей Платонович

Супруг(-а): Ольга Петрова Рыкунова (Смирнова)
Рождение ребёнка
1871

Сын: Рыкунов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Рыкунов Алексей Платонович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Рыкунов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Рыкунов Алексей Платонович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Рыкунова) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Рыкунов Алексей Платонович

Смерть
Около 1920

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