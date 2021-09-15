Арсентьев Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1950
Дата смерти15.09.2021
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арсентьева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арсентьева Наталья
Рождение ребёнка
Между 1975 и 1976
Дочь: (Арсентьева) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Арсентьева Наталья
Рождение ребёнка
1984
Сын: Арсентьев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Арсентьева Татьяна
Смерть
15.09.2021