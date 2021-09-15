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Арсентьев Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1950

Дата смерти

15.09.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950

Отец: Арсентьев Михаил

Мать: Арсентьева (Косталева) Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арсентьева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арсентьева Наталья

Рождение ребёнка
Между 1975 и 1976

Дочь: (Арсентьева) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Арсентьева Наталья

Рождение ребёнка
1984

Сын: Арсентьев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Арсентьева Татьяна

Смерть
15.09.2021

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