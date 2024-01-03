Подкорытова Анисья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1847 ст.
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: (Подкорытова) Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Подкорытов Гаврила Григорьев
Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: (Подкорытова) Евгения Григорьева
Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Подкорытов Василий Григорьев
Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Михайлов
Смерть
Неизвестно