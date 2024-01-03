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Подкорытова Анисья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1847 ст.

Муж: Подкорытов Григорий Михайлов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: (Подкорытова) Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Михайлов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Подкорытов Гаврила Григорьев

Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Михайлов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: (Подкорытова) Евгения Григорьева

Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Михайлов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Подкорытов Василий Григорьев

Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Михайлов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

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