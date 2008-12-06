Фролова Евгения Тихоновна
Место рожденияНовгородская область, Россия
Дата рожденияОколо 1944
Дата смерти06.12.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Новгородская область, Россия
Бракосочетание
Около 1963
Муж: Фролов Александр
Смерть
06.12.2008
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина: сердечный приступ Похоронена: Новгородская область, Россия