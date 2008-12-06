Фролова Евгения Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролова Евгения Тихоновна

Фролова Евгения Тихоновна

avatar

Место рождения

Новгородская область, Россия

Дата рождения

Около 1944

Дата смерти

06.12.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Новгородская область, Россия
Бракосочетание
Около 1963

Муж: Фролов Александр

Смерть
06.12.2008
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина: сердечный приступ Похоронена: Новгородская область, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close