Литвинов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Николаевна
Развод
Неизвестно
Жена: Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
05.10.1949
Сын: Литвинов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Надежда Николаевна
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика