Литвинов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Николаевна

Развод
Неизвестно

Жена: Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
05.10.1949

Сын: Литвинов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Надежда Николаевна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

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