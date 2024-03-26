Гадаева Озерова Татьяна Александровна
Место рожденияСело Вятское, Некрасовский район, Ярославская область
Дата рождения1889
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гадаев Алексей
Рождение ребёнка
1914
Сын: Гадаев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Гадаев Алексей
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Гадаев Алексей
Рождение ребёнка
13.01.1920
Сын: Гадаев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Гадаев Алексей