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Гадаева Озерова Татьяна Александровна

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Место рождения

Село Вятское, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Озеров Александр Григорьевич

Мать: Озерова Екатерина Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гадаев Алексей

Рождение ребёнка
1914

Сын: Гадаев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Гадаев Алексей

Рождение ребёнка
1916

Сын: Гадаев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Гадаев Алексей

Рождение ребёнка
13.01.1920

Сын: Гадаев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Гадаев Алексей

Смерть
1974

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