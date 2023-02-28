Савельев Григорий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Савельев Ефим Матвеевич
Мать: Савельева Татьяна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Савельев Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Савельева Елизавета Фроловна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Савельева Елизавета Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно