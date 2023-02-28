Савельев Григорий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Григорий Ефимович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Савельев Ефим Матвеевич

Мать: Савельева Татьяна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Савельев Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Савельева Елизавета Фроловна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Савельева Елизавета Фроловна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Елизавета Фроловна

Смерть
Неизвестно
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