Соловьёв Борис Иванович
Место рождения
Дата рождения03.12.1938
Дата смерти26.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьёва (Смирнова) Ираида Николаевна
Рождение ребёнка
26.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьёва (Смирнова) Ираида Николаевна
Ефимово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
26.08.2010
Мантурово, город Мантурово, Костромская область