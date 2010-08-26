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Соловьёв Борис Иванович

Место рождения

Ледина, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

03.12.1938

Дата смерти

26.08.2010

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1938

Отец: Соловьёв Иван Алексеевич

Мать: Соловьёва (Белорусова) Анна Дмитриевна

Ледина, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва (Смирнова) Ираида Николаевна

Рождение ребёнка
15.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьёва (Смирнова) Ираида Николаевна

Ледина, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьёва (Смирнова) Ираида Николаевна

Ефимово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
26.08.2010
Мантурово, город Мантурово, Костромская область

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