Зубенко (Зубенко) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубенко (Зубенко) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1981

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1981

Отец: Зубенко Михаил Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно

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