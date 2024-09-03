Зубенко (Зубенко) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1981
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1981
Отец: Зубенко Михаил Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно