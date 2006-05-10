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Проценко Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1925

Дата смерти

10.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белошапка Валентина Поликарповна

Отец ребёнка: Игнатенко Поликарп Яковлевич

Рождение ребёнка
01.08.1949

Дочь: Бережная Галина Поликарповна

Отец ребёнка: Игнатенко Поликарп Яковлевич

Рождение ребёнка
21.06.1953

Сын: Игнатенко Виктор Поликарпович

Отец ребёнка: Игнатенко Поликарп Яковлевич

Рождение ребёнка
11.11.1954

Дочь: Ефиминко Надежда Поликарповна

Отец ребёнка: Игнатенко Поликарп Яковлевич

Смерть
10.05.2006

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