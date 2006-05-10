Проценко Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1925
Дата смерти10.05.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белошапка Валентина Поликарповна
Отец ребёнка: Игнатенко Поликарп Яковлевич
Рождение ребёнка
01.08.1949
Дочь: Бережная Галина Поликарповна
Отец ребёнка: Игнатенко Поликарп Яковлевич
Рождение ребёнка
21.06.1953
Сын: Игнатенко Виктор Поликарпович
Отец ребёнка: Игнатенко Поликарп Яковлевич
Рождение ребёнка
11.11.1954
Дочь: Ефиминко Надежда Поликарповна
Отец ребёнка: Игнатенко Поликарп Яковлевич
Смерть
10.05.2006