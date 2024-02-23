Максимова Домна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Максимова Настасья Терентьевна
Отец ребёнка: Максимов Терентий Еремеевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Максимова Палагея Терентьевна
Отец ребёнка: Максимов Терентий Еремеевич
Рождение ребёнка
01.11.1855
Сын: Максимов Михаил Терентьевич
Отец ребёнка: Максимов Терентий Еремеевич
Смерть
Неизвестно