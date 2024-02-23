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Максимова Домна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Терентий Еремеевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Максимова Настасья Терентьевна

Отец ребёнка: Максимов Терентий Еремеевич

Лып-Селяны, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Максимова Палагея Терентьевна

Отец ребёнка: Максимов Терентий Еремеевич

Лып-Селяны, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.11.1855

Сын: Максимов Михаил Терентьевич

Отец ребёнка: Максимов Терентий Еремеевич

Лып-Селяны, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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