Петров Иван Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
18.04.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Кондратий Николаевич Мурашев
Восприемник
04.09.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Семен Григорьевич Чубаров
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно