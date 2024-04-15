Петров Иван Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Иван Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
18.04.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Кондратий Николаевич Мурашев
Восприемник
04.09.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Семен Григорьевич Чубаров
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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