Лобова Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобова Евдокия Петровна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Лобов Иван Максимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Лобов Никифор Иванович

Отец ребёнка: Лобов Иван Максимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Лобов Иван Максимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Лобов Федор Иванович

Отец ребёнка: Лобов Иван Максимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Лобов (сослан В 1831) Яков Иванович

Отец ребёнка: Лобов Иван Максимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Лобов Иван Максимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Лобов Иван Максимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Лобов Иван Иванович

Отец ребёнка: Лобов Иван Максимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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