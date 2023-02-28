Лобова Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Лобов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Лобов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Лобов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Лобов Федор Иванович
Отец ребёнка: Лобов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Лобов (сослан В 1831) Яков Иванович
Отец ребёнка: Лобов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Лобов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Лобов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Лобов Иван Иванович
Отец ребёнка: Лобов Иван Максимович
Смерть
Неизвестно