Березина Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Березин Петр Иванович

Отец ребёнка: Березин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березина Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Березин Иван Михайлович

Кузавошка малая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Иван Михайлович

Кузавошка малая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
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