Березина Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Березин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березина Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Березин Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл