Филимонова (Ледоховских) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти2007
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Ледоховских Александр
Мать: Ледоховских Федосья
Рождение ребёнка
26.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2007