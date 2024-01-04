Филимонова (Ледоховских) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Ледоховских) Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Ледоховских Александр

Мать: Ледоховских Федосья

Рождение ребёнка
26.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2007
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