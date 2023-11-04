Казбан Игорь Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казбан Игорь Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.06.1984

Жена: скрыто настройками приватности

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.06.1986

Дочь: Симачкова Елена Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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