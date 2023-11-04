Казбан Игорь Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.06.1984
Жена: скрыто настройками приватности
Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.06.1986
Дочь: Симачкова Елена Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности