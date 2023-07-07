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Денисов Федор Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денисов Абрам Игнатьевич

Мать: Денисова Устинья

Рождение ребёнка
1880

Сын: Денисов Матвей Федорович

Мать ребёнка: Денисова Ксения Афиногеновна

Рождение ребёнка
24.03.1883

Дочь: Денисова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Денисова Ксения Афиногеновна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Денисов Григорий Федорович

Мать ребёнка: Денисова Ксения Афиногеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Ксения Афиногеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Ксения Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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