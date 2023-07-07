Денисов Федор Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Денисов Абрам Игнатьевич
Мать: Денисова Устинья
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Денисова Ксения Афиногеновна
Рождение ребёнка
24.03.1883
Дочь: Денисова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Денисова Ксения Афиногеновна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Денисов Григорий Федорович
Мать ребёнка: Денисова Ксения Афиногеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Денисова Ксения Ефимовна
Смерть
Неизвестно