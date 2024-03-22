Петров Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиПосле 1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
09.05.1883
Рождение ребёнка
29.04.1884
Мать ребёнка: Петрова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
29.09.1885
Дочь: Петрова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Петрова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
18.11.1886
Дочь: Петрова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Петрова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
27.07.1889
Дочь: Петрова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Петрова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
02.05.1892
Мать ребёнка: Петрова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
07.04.1895
Мать ребёнка: Петрова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
15.04.1896
Мать ребёнка: Петрова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1900
Дочь: Петрова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Петрова Феодосия Ивановна
Смерть
После 1924