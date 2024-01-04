Гришанова Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришанова Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Гришанова Мария Степановна

Отец ребёнка: Гришанов Степан

Рухань, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дадеко Софья Степановна

Отец ребёнка: Гришанов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришанов Андрей Степанович

Отец ребёнка: Гришанов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришанов Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Гришанов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кухарева Анна Степановна

Отец ребёнка: Гришанов Степан

Смерть
Неизвестно
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