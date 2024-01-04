Гришанова Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Гришанова Мария Степановна
Отец ребёнка: Гришанов Степан
Рухань, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дадеко Софья Степановна
Отец ребёнка: Гришанов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гришанов Андрей Степанович
Отец ребёнка: Гришанов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гришанов Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Гришанов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кухарева Анна Степановна
Отец ребёнка: Гришанов Степан
Смерть
Неизвестно