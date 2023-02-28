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Коваленко (Одинец) Алина Александровна
Коваленко (Одинец) Алина Александровна
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Место рождения
Киев
, Киевский уезд
Дата рождения
02.10.1993
Пол
Женский
Отец
Одинец Александр Николаевич
1972 г.р.
Мать
Одинец (Кравченко) Наталья Сергеевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1993
Отец:
Одинец Александр Николаевич
Мать:
Одинец Наталья Сергеевна
Киев
, Киевский уезд
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