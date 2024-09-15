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Шомина Валентина Александровна

Место рождения

Бугрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

22.01.1919

Дата смерти

22.05.1919 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1919

Отец: Шомин Александр Иванович

Мать: Шомина (Шамаракова) Таисия Никандровна

Бугрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1919 год. ГА Вологодской области (ГАВО), фонд №496, опись №38, дело №229, стр. 219 ГА Вологодской области (опись №38, дело №229, стр. 218 https://yande... Показать все
Смерть
22.05.1919 ст.
Бугрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
4 месяца от оспы https://yandex.ru/archive/catalog/d68462cb-08eb-4e1f-9590-9616b58fe739/264

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