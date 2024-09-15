Шомина Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения22.01.1919
Дата смерти22.05.1919 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1919
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1919 год. ГА Вологодской области (ГАВО), фонд №496, опись №38, дело №229, стр. 219 ГА Вологодской области (опись №38, дело №229, стр. 218 https://yande... Показать все
Смерть
22.05.1919 ст.
4 месяца от оспы https://yandex.ru/archive/catalog/d68462cb-08eb-4e1f-9590-9616b58fe739/264