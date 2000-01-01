Куликова Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1980
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1980
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Светлана Александровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно