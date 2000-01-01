Куликова Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1980

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Чугурова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Светлана Александровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Александр Борисович

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