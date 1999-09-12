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Альхимёнок Александр Борисович

Место рождения

г. Омск

Дата рождения

16.04.1946

Дата смерти

12.09.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НА
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Место
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Рождение
16.04.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.09.1999

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