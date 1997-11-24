Кащеева (Козлова) Евдокия 12.03.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кащеева (Козлова) Евдокия

Место рождения

Кутулик, Аларский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

12.03.1936

Дата смерти

24.11.1997

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1936

Отец: Александр

Мать: Козлова Татьяна

Кутулик, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кащеева) ?

Отец ребёнка: Кащеев Геннадий

Бракосочетание
1957

Муж: Кащеев Геннадий

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Смерть
24.11.1997
Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область

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