Кащеева (Козлова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения12.03.1936
Дата смерти24.11.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1936
Отец: Александр
Мать: Козлова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кащеева) ?
Отец ребёнка: Кащеев Геннадий
Бракосочетание
1957
Муж: Кащеев Геннадий
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Смерть
24.11.1997
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно