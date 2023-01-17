Стравинский Игорь Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стравинский Игорь Федорович

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Место рождения

Ломоносов, Петергофский уезд

Дата рождения

05.06.1882

Дата смерти

06.04.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломоносов, Петергофский уезд
Место жительства
С 1882 по 1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1915 по 1920
Морже, Италия
Место жительства
С 1920 по 1936
Париж, Франция
Место жительства
С 1936 по 1971
Нью-Йорк, США
Смерть
06.04.1971
Нью-Йорк, США
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