Стравинский Игорь Федорович
Место рождения
Дата рождения05.06.1882
Дата смерти06.04.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1882 по 1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1915 по 1920
Морже, Италия
Место жительства
С 1920 по 1936
Париж, Франция
Место жительства
С 1936 по 1971
Нью-Йорк, США
Смерть
06.04.1971
Нью-Йорк, США