Скоробогатов ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Скоробогатов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скоробогатова) Зинаида

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробогатов Леонид

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1902

Сын: Скоробогатов Александр

Мать ребёнка: не указана

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

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