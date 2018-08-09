Юдина Анфиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина Анфиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1949

Дата смерти

09.08.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юдин Иван Васильевич

Адыгея АО г. Майкоп
Рождение ребёнка
09.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юдин Иван Васильевич

Адыгея АО г. Майкоп
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Иван Васильевич

Смерть
09.08.2018
Адыгея АО г. Майкоп
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