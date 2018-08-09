Юдина Анфиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1949
Дата смерти09.08.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юдин Иван Васильевич
Адыгея АО г. Майкоп
Рождение ребёнка
09.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юдин Иван Васильевич
Адыгея АО г. Майкоп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юдин Иван Васильевич
Смерть
09.08.2018
Адыгея АО г. Майкоп