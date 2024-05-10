Лазарева (Астапова) Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1974
Рождение ребёнка
03.06.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лазарев Валерий Петрович
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.04.2008
Дочь: Лазарева Олеся Валерьевна
Отец ребёнка: Лазарев Валерий Петрович