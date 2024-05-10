Лазарева (Астапова) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева (Астапова) Татьяна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1974

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2008 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1974

Отец: Астапов Виктор Алексеевич

Мать: Астапова (Чащина) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
03.06.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазарев Валерий Петрович

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.04.2008

Дочь: Лазарева Олеся Валерьевна

Отец ребёнка: Лазарев Валерий Петрович

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