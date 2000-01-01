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Подосетникова Вера Елисеевна
Подосетникова Вера Елисеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Пол
Женский
Отец
Подосетников Елисей Гаврилович
Мать
Подосетникова Ольга Захаровна
1881 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Подосетников Елисей Гаврилович
Мать:
Подосетникова Ольга Захаровна
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