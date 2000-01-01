Подосетникова Вера Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосетникова Вера Елисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Подосетников Елисей Гаврилович

Мать: Подосетникова Ольга Захаровна

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