Шишкина (Гаврикова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гавриков Он Же Абрамов Тимофей
Мать: Гаврикова Ефимья
Рождение ребёнка
04.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шишкин Василий
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шишкин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишкин Василий
Смерть
Неизвестно