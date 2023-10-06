Бонько (Гавриленок) Ульяна Алексеевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения04.03.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1855
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.02.1878
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1882
Дочь: Бонько Марфа Сидоровна
Отец ребёнка: Бонько Сидор Потапович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1884
Дочь: Белоус Стефанида Сидоровна
Отец ребёнка: Бонько Сидор Потапович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.12.1887
Дочь: Бонько Анастасия Сидоровна
Отец ребёнка: Бонько Сидор Потапович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1889
Отец ребёнка: Бонько Сидор Потапович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.03.1893
Отец ребёнка: Бонько Сидор Потапович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно