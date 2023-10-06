Бонько (Гавриленок) Ульяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бонько (Гавриленок) Ульяна Алексеевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.03.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1855

Отец: Гавриленок Алексей Михайлович

Мать: Гавриленок Евдокия Кирилловна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.02.1878

Муж: Бонько Сидор Потапович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1882

Дочь: Бонько Марфа Сидоровна

Отец ребёнка: Бонько Сидор Потапович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1884

Дочь: Белоус Стефанида Сидоровна

Отец ребёнка: Бонько Сидор Потапович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.12.1887

Дочь: Бонько Анастасия Сидоровна

Отец ребёнка: Бонько Сидор Потапович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1889

Сын: Бонько Андрей Сидорович

Отец ребёнка: Бонько Сидор Потапович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.03.1893

Сын: Бонько Павел Сидорович

Отец ребёнка: Бонько Сидор Потапович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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